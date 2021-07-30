Это нужно для того, чтобы согласовать нормы закона с положениями Конституции Украины. Соответствующее письмо президент направил Денису Шмыгалю 30 июля.

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Зеленский поручил правительству подать в Раду изменения в закон о нацсопротивлении

Президент пояснил, что при подготовке законопроекта ко 2 чтению нардепы внесли предложения, которые привели к последствиям.

Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и нуждаются в устранении технико-юридических недостатков,

– сказал в письме Зеленский.

Говорится о предоставлении Кабмину полномочий относительно:

определения порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций;

изъятия у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео– и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи;

изъятия у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники;

предоставления военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом "О правовом режиме военного положения".

Более того новый закон о национальном сопротивлении содержит положения относительно нераспространения действия закона "Об административных услугах":

на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) теробороны ВСУ и подготовки населения к участию в движении нацсопротивления;

а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Президент написал в письме, что предлагает правительству в течение 2 месяцев подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон о нацсопротивлении, учитывая:

важность закона о нацсопротивлении для обеспечения обороноспособности государства;

а также на то, что указанный закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года.

Что известно о законе о национальном сопротивлении