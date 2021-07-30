Это нужно для того, чтобы согласовать нормы закона с положениями Конституции Украины. Соответствующее письмо президент направил Денису Шмыгалю 30 июля.
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Зеленский поручил правительству подать в Раду изменения в закон о нацсопротивлении
Президент пояснил, что при подготовке законопроекта ко 2 чтению нардепы внесли предложения, которые привели к последствиям.
Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и нуждаются в устранении технико-юридических недостатков,
– сказал в письме Зеленский.
Говорится о предоставлении Кабмину полномочий относительно:
- определения порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций;
- изъятия у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео– и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи;
- изъятия у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники;
- предоставления военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом "О правовом режиме военного положения".
Более того новый закон о национальном сопротивлении содержит положения относительно нераспространения действия закона "Об административных услугах":
- на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) теробороны ВСУ и подготовки населения к участию в движении нацсопротивления;
- а также включение аккредитованных общественных объединений к субъектам, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Президент написал в письме, что предлагает правительству в течение 2 месяцев подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон о нацсопротивлении, учитывая:
- важность закона о нацсопротивлении для обеспечения обороноспособности государства;
- а также на то, что указанный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года.
Что известно о законе о национальном сопротивлении
- Парламент принял закон "Об основах национального сопротивления" 16 июля.
- Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 29 июля.
- Президент заверил, что закон предусматривает комплекс важных мероприятий, направленных на развитие теробороны и сопротивления и внедрение системы подготовки населения к нацсопротивлению.
- Зеленский сказал, что создание системы нацсопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года.