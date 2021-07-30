Це потрібно для того, щоб узгодити норми закону з положеннями Конституції України. Відповідний лист президент скерував Денису Шмигалю 30 липня.

До теми Зеленський підписав закони про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

Зеленський доручив уряду подати до Ради зміни щодо закону про нацспротив

Президент пояснив, що під час підготовки законопроєкту до 2 читання нардепи внесли пропозиції, які призвели до наслідків.

Внесення правок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України та потребують усунення техніко-юридичних недоліків,

– сказав у листі Зеленський.

Мовиться про надання Кабміну повноважень щодо:

визначення порядків заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій;

вилучення у підприємств та громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- й аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку;

вилучення у підприємств, установ, організацій навчальної та бойової техніки;

надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом "Про правовий режим воєнного стану".

Ба більше новий закон про національний спротив містить положення щодо непоширення дії закону "Про адміністративні послуги":

на відносини із сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин (підрозділів) тероборони сил тероборони ЗСУ та підготовки населення до участі в русі нацспротиву;

а також включення акредитованих громадських об'єднань до суб'єктів, на які поширюються гарантії соціального й правового захисту, передбачені законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Президент написав у листі, що пропонує уряду протягом 2 місяців подати до Верховної Ради пропозиції стосовно внесення змін до закону про нацспротив, зважаючи на:

важливість закону про нацспротив для забезпечення обороноздатності держави;

а також на те, що вказаний закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

Що відомо про закон про національний спротив