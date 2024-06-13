Встреча "Большой семерки" проходит с 13 по 15 июня в итальянском регионе Апулия. Ранее о присутствии Зеленского на саммите сообщила премьер Италии Джорджия Мелони.
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Зеленский встретится с Папой Римским
В Ватикане сообщили, что Папа Римский прибудет на место проведения саммита на вертолете около 12:30 по местному времени 14 июня. Там его встретит премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Затем понтифика доставят в жилой комплекс, в котором будет проходить саммит. Там Папа Римский проведет первую серию двусторонних встреч.
В частности, понтифик планирует встретиться:
- с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;
- с президентом Украины Владимиром Зеленским;
- с президентом Франции Эммануэлем Макроном;
- с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Папа Франциск также встретится с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Бразилии Луизом Инасиу Лула да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Примечательно, что Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече G7. В Ватикане заявили, что понтифик будет также участвовать в сессии, посвященной искусственному интеллекту.
Понтифик призвал найти решение о мире
- Папа Римский 20 мая обратился ко всем странам, находящимся в войне. Понтифик призвал разные стороны остановить боевые действия и договориться о мире.
- Франциск также добавил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Заявления понтифика касаются и войны против Украины.
- Стоит отметить, что Папа Римский уже не впервые говорит о войне и призывает к абстрактному миру. Эти заявления понтифика ожидаемо получают шквал критики от различных государств.
- Папу Римского также пригласили на Саммит мира, который состоится 15 и 16 июня в Швейцарии. Президент Швейцарии Виола Амгерд, после своей встречи с понтификом в Италии, отметила, что Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.