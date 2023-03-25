В своем обращении Зеленский констатировал, что почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным и еще более обреченным.

Смотрите также Зеленский ответил, поступали ли ему предложения из Китая по поводу встречи с Си и "мирного плана"

В этом контексте Зеленский заявил, что существует решение о новых пакетах оборонной поддержки – от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии.

Шведский парламент утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки Украины. Есть пакет безопасности и сильные договоренности с Японией – еще раз хочу поблагодарить премьер-министра Кисиду за продуктивный визит,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского за 25 марта: смотрите видео

Какую поддержку получила Украина от партнеров

ЕС выделил 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства уже перечислили на счета Национального банка.

Правительство Хорватии приняло программу лечения и реабилитации наших раненых воинов.

Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала.

Движемся и в защите исторической справедливости для украинцев: Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Шаг за шагом делаем все возможное и везде, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом. Спасибо всем, кто усиливает нашу Украину,

– поблагодарил президент.

Он добавил, что Россия должна проиграть на поле боя, в экономике и международных отношениях.

"Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", – подчеркнул Зеленский.

Важные решения Кабмина

Отдельно Владимир Зеленский упомянул о решении правительства, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году минимум 20 миллиардов гривен направят на закупку дронов для наших воинов. И это не предел. Также есть новые решения относительно восстановления.

Спектр потребностей очень широк. Везде, где был на этой неделе в командировках, запросы требуют значительных ресурсов. Мы найдем эти ресурсы. Херсонщина, Харьковщина, Донетчина и каждый другой регион, пострадавший от боевых действий, все вернутся к нормальной жизни,

– пообещал Зеленский.

Напоследок он поблагодарил каждого нашего воина: всех, кто сейчас в бою, кто защищает наши позиции, кто сражается с врагом, кто спасает наших бойцов после ранений, кто тренирует наших воинов, кто снабжает украинскую оборону всем необходимым.