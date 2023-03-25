У своєму зверненні Зеленський констатував, що майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став іще більш ізольованим, і ще більш безнадійним.

Дивіться також Зеленський відповів, чи надходили йому пропозиції з Китаю щодо зустрічі з Сі та "мирного плану"

У цьому контексті Зеленський заявив, що є рішення про нові пакети оборонної підтримки – від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини.

Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет і сильні домовленості з Японією – ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кішіді за продуктивний візит,

– наголосив Зеленський.