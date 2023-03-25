Зеленський сказав, що не отримував жодних пропозицій від Китаю, який закликає Україну та Росію до мирних переговорів. Натомість президент звернувся з проханням про співпрацю щодо мирного плану з 10 пунктів, запропонованого українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

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Зеленський не отримував пропозицій зустрітися із Сі

Зеленський висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, яка закликає до припинення вогню і мирних переговорів між Росією та Україною.

Він наголосив, що "повага до суверенітету і територіальної цілісності" повинна стояти на першому місці.

Я не отримав від Китаю пропозиції бути посередником. Я не отримував пропозиції зустрітися,

– сказав він.

Зеленський додав, що через дипломатичні канали, "дав чітко зрозуміти", що хоче поговорити з лідером Китаю.

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай в контексті війни в Україні підтримує комунікацію з усіма сторонами, повідомляє Укрінформ. Водночас вона зазначила, що "стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – 24 Канал), нам немає чого додати".

Що відомо про "мирний план" Китаю і позицію щодо війни в Україні

Китай офіційно не називає війною військову агресію Росії проти України, використовуючи слово "криза". У лютому на Мюнхенській безпековій конференції Пекін представив свій "мирний план" щодо врегулювання ситуації в Україні.

У пропозиції Китаю нічого не сказано про виведення російських військових з України, а також Пекін заявляє, що слід врахувати "законні інтереси всіх держав у сфері безпеки".

У США не підтримують ідею Китаю про припинення вогню в Україні та тимчасового відкладення питання про територіальні кордони. У Білому домі наголосили, що від цього виграє тільки Росія.

Від початку повномасштабного вторгнення лідер КНР Сі жодного разу не говорив із Зеленським. Натомість 21 березня він приїхав у Москву, де зустрівся з Путіним.

У ЗМІ була інформація, що Сі та Зеленський поговорять телефоном, але розмова досі не відбулася.

Як відомо, Володимир Зеленський представив свою ініціативу із 10 пунктів щодо завершення війни. Пропозиції України передбачають таке: