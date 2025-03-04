В своих соцсетях президент рассказал о деталях разговора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети X.

Смотрите также Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому – как к врагу, – Axios

Что говорит Зеленский о разговоре с Мерцом

Украинский президент рассказал, что вместе с Фридрихом Мерцом они скоординировали позиции, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве и контактах.

Благодарен за поддержку. Мы в Украине очень ценим усилия Германии для восстановления европейской безопасности и защиты жизни в Украине,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что именно Германия является лидером в поставках систем ПВО в Украину и играет одну из ведущих ролей в обеспечении финансовой устойчивости государства. Отметим, что этот разговор состоялся на фоне сообщений о приостановлении предоставления помощи Киеву от Соединенных Штатов.

Стоит заметить, что ранее Германия занимала второе место по оказанию помощи Украине после США.