Для этого, по данным Грозева, россияне поселились в Киеве и ждали подходящего момента для осуществления намерений. Однако у российских захватчиков не получилось осуществить свой план.

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Спецназовцы Кремля готовили покушение на Зеленского

Христо Грозев в интервью российскому журналисту Михаилу Зигарю отметил, что Главное разведывательное управление генерального штаба вооруженных сил России задолго до начала полномасштабного вторжения начало операцию по ликвидации верхушки украинской власти.

Для этого в Киев прибыла элитная группа вооруженных российских спецназовцев, которая должна была в нужный момент захватить правительственный квартал Киева, ликвидировать министров и президента Зеленского.

Еще за несколько недель до начала войны они зашли через Беларусь, чтобы быть вблизи Киева. Часть из них вошла в Киев и готовилась к взятию правительственного квартала. Их было около 30 (человек – 24 Канал), это очень элитная группа...

– отметил журналист.

Он отметил, что еще до вторжения в Украину на базе ГРУ создали так называемый "клон" ЧВК "Вагнера", который и должен был совершить покушение. Однако журналист-расследователь отметил, что их операция сразу пошла не по плану, ведь россияне в чем-то просчитались и были вынуждены месяцами скрываться в Украине.

"Мы следили за коммуникациями нескольких членов этой команды. И было и страшно, и смешно: страшно, потому что видели, какие у них цели, а смешно, потому что они с каждым днем становились все менее ура-патриотами, начали критиковать руководство за плохо спланированную операцию", – отметил Грозев.

Он отметил, что российские спецназовцы сначала писали женам, что останутся на неделю, потом на две, а после – на месяц, полгода. Впоследствии россияне стали психологическими жертвами собственной войны и сомневаться в верности своих жен, о чем, по словам Грозева, можно написать роман.

Часть спецназовцев удалось ликвидировать

Грозев отметил, что по крайней мере часть российских диверсантов украинцам удалось разоблачить и уничтожить. Среди представителей ГРУ, которые собирались убить Зеленского, были известны всем так называемые Александр Петров и Руслан Боширов, настоящие имена которых Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Ранее этих лиц обвиняли в отравлении бывшего офицера разведки России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Часть из них убили. Для нас сейчас интересно сделать список тех, кого убили Вооруженные Силы Украины. Для нас это важно, потому что эти люди опасные для нас – для расследователей и российской оппозиции за рубежом, потому что, даже если они не могут, как раньше, путешествовать по миру, они являются специалистами по организации покушений за рубежом. Поэтому важно понять, кого из них уже нет в живых,

– подчеркнул Грозев.

Зато те россияне, которым удалось спастись, сейчас находятся в тылу в стране-агрессоре и участвуют в войне с Украиной дистанционно. Однако есть и те, кто продолжает время от времени проникать в Украину.

"Сейчас часть из тех, кто выжил, продолжает заниматься диверсионными проникновениями на территорию Украины из Беларуси", – отметил журналист-расследователь.

Он также отметил, что имена предателей будут опубликованы позже, уже после завершения расследования.

Грозев раскрыл предателей из Украины, сотрудничавших с ФСБ

Христо Грозев также отметил, что журналисты знают имена предателей Украины, которые сотрудничали с российской ФСБ до начала полномасштабного вторжения страны-агрессора. Среди этих коллаборационистов были как представители спецслужб, так и военнослужащие.

Часть из завербованных работали в спецслужбах и правоохранительных органах Украины и они просто отказались выполнять то, что, возможно, ранее обещали сделать. Взяли деньги и решили стать патриотами,

– отметил журналист.

В частности, он привел пример, когда одного из таких предателей похитило ГРУ, и мужчину публично казнили в Солнечногорске, под Москвой. А видео с казнью распространили среди украинских спецслужбистов.

Грозев также отметил, что именно Виктор Медведчук был назначен куратором политических коллаборационистов в Украине. Однако, когда российский блицкриг в конце концов провалился, а пророссийский "оппозиционер" был задержан, большинство коллаборационистов решили бежать из страны.