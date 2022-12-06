В больнице президент Украины не только навестил военных, но и вручил государственные награды военным медикам.

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Зеленский поблагодарил врачей за то, что они сохраняют жизнь наших воинов.

Поздравляю вас с этим сверхважным для нас всех праздником! Большое спасибо за то, что помогаете выжить нашим героям. И хочется в этот день пожелать здоровья людям, поддерживающим здоровье наших военных. Берегите себя, потому что вы бережете Украину,

– сказал глава государства.

Президенту рассказали о состоянии раненых и ходе их лечения. В Офисе Президента заявили о высоких показателях реанимации военных, находившихся в состоянии клинической смерти. В больнице Зеленский пожелал нашим героям скорейшего выздоровления и вручил государственные награды.

"Наградил украинских военных, которые мужественно и самоотверженно защищали суверенитет Украины во время боев на Харьковщине. Благодарю вас за вашу службу", – написал Зеленский в телеграмме.

Президент вручил украинским защитникам государственные награды: смотрите видео

Зеленский посетил раненых защитников в больнице / Фото Офиса Президента

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. В этом году, как и последние 8 лет, этот праздник ощущается с особой горечью и благодарностью. Ранее Владимир Зеленский сказал, что 30 лет, 8 лет и 285 дней военные день и ночь защищают нашу землю. Президент подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить этот подвиг и помогать работе защитников.

Во время поездки на передовую Зеленский встретился с военными и вручил им государственные награды. Он надеется в следующий раз отпраздновать с ними в Луганске и Донецке.