Какое конкретно решение должно быть принято – не говорят. Однако спикер Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что говорится, например, об исключении России или что-то другое важное.

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Если бы мы знали, что на G-20 будет принято какое-нибудь решение, которое нам очень поможет, например, исключение России или еще что-то другое очень важное, то да – шанс того, что президент мог бы туда поехать, был,

– рассказал Никифоров.

Зеленский может уехать за границу

С начала полномасштабной войны Зеленский не уезжал из Украины. Сам факт визита был бы громким информационным поводом.

Спикер не исключает, что в будущем президент может совершить визит за границу. Впрочем, поездка должна использоваться с максимальной эффективностью. Эту возможность берегут для особого случая.

Напомним, Зеленский присоединялся к заседанию G20 на Бали через видеоконференцию. СМИ еще до этого сообщали, что украинский лидер не поедет в Индонезию. Кстати, президент государства-агрессорки тоже не ездил на саммит. Вместо себя диктатор отправил главу МИДа Лаврова.