Яке конкретно рішення мало б бути ухвалене – не кажуть. Однак речник Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що мовиться, наприклад, про виключення Росії чи щось інше важливе.

До речі Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Якби ми знали, що на G-20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так – шанс того, що президент міг би туди поїхати, був,

– розповів Никифоров.

Зеленський може поїхати за кордон

Від початку повномасштабної війни Зеленський не виїжджав з України. Сам факт візиту був би гучним інформаційним приводом.

Речник не виключає, що в майбутньому президент може здійснити візит за кордон. Втім, поїздка повинна бути використана з максимальною ефективністю. Цю можливість бережуть для особливого випадку.

Нагадаємо, Зеленський долучався до засідання G20 на Балі через відеоконференцію. ЗМІ ще перед тим повідомляли, що український лідер не поїде в Індонезію. До речі, президент держави-агресорки також не їздив на саміт. Замість себе диктатор відправив главу МЗС Лаврова.