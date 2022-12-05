У виданні наголосили, що такий вибір було зроблено, оскільки "Зеленський став втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії".

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Financial Times назвала Зеленського "Людиною року"

Президента України назвали антиподом Владіміра Путіна, який розпочав криваву війну проти українського народу.

Журналісти порівнюють Зеленського з прем'єр-міністром Британії Вінстоном Черчиллем, який виступав по радіо, щоб згуртувати країну під час бліцкригу: президент України так само використовує соціальні мережі для невпинної кампанії за військову та фінансову підтримку Заходу.

"Я більш відповідальний, ніж сміливий"

Його рішення залишитися в Києві, а не погодитися на пропозицію про евакуацію, було одним із найважливіших моментів у війні, пише видання. Мовляв, це стало одним із найважливіших моментів у війні, спонукавши українську армію та її народ до опору.

Принагідно він став прапороносцем ліберальної демократії у ширшій глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити хід 21 століття,

– йдеться у виданні.

Під час інтерв'ю Financial Times глава держави прокоментував своє рішення залишитися в Києві.

"Я більш відповідальний, ніж сміливий. Я просто ненавиджу підводити людей", – сказав Зеленський.

Зверніть вагу! Минулого року FT назвало мільярдера Ілона Маска "Людиною року".

Найвпливовіша людина 2022 року

Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли прем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.

Наш глава держави отримав 5% голосів із 3,3 мільйона людей. А ось засновник Tesla і SpaceX посів 2 місце, хоч мав лише трішки меншу підтримку.