У виданні наголосили, що такий вибір було зроблено, оскільки "Зеленський став втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії".
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Financial Times назвала Зеленського "Людиною року"
Президента України назвали антиподом Владіміра Путіна, який розпочав криваву війну проти українського народу.
Журналісти порівнюють Зеленського з прем'єр-міністром Британії Вінстоном Черчиллем, який виступав по радіо, щоб згуртувати країну під час бліцкригу: президент України так само використовує соціальні мережі для невпинної кампанії за військову та фінансову підтримку Заходу.
"Я більш відповідальний, ніж сміливий"
Його рішення залишитися в Києві, а не погодитися на пропозицію про евакуацію, було одним із найважливіших моментів у війні, пише видання. Мовляв, це стало одним із найважливіших моментів у війні, спонукавши українську армію та її народ до опору.
Принагідно він став прапороносцем ліберальної демократії у ширшій глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити хід 21 століття,
– йдеться у виданні.
Під час інтерв'ю Financial Times глава держави прокоментував своє рішення залишитися в Києві.
"Я більш відповідальний, ніж сміливий. Я просто ненавиджу підводити людей", – сказав Зеленський.
Найвпливовіша людина 2022 року
Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли прем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.
Наш глава держави отримав 5% голосів із 3,3 мільйона людей. А ось засновник Tesla і SpaceX посів 2 місце, хоч мав лише трішки меншу підтримку.