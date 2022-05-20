Про це стало відомо ввечері 19 травня. Наш глава держави отримав 5% голосів із 3,3 мільйона людей. Таким чином він обігнав у рейтингу навіть генерального директора Tesla і SpaceX Ілона Маска, який мав лише трішки меншу підтримку.

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За кого ще голосували люди

Третім у цьому рейтингу йшов прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За нього віддали 3,4% усіх голосів. Після нього вже посіли своє заслужене місце медичні працівники. За них проголосували 3,2% читачів, які таким чином подякували за боротьбу з COVID-19.

Президент США Джо Байден же посів лише п'яте місце зі своїми 3,1% голосів. Журналісти вважають, що це зумовлено тим, що протягом минулого року адміністрація Байдена очолювала відповідь США на вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу! Весь список TIME100 на 2022 рік остаточно сформувати мають редактори цього видання. Його мають оприлюднити 23 травня.