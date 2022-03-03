На обкладинці одному з найвідоміших видань світу з'явився напис українською мовою. Йдеться про журнал Time.
Варте уваги Скажіть командуванню, що хочете жити, – Зеленський звернувся із закликом до окупантів з Росії
Українська мова – на обкладинці Time
Журнал оприлюднив статтю під назвлю "Як Володимир Зеленський захищає Україну та об'єднує світ. Обкладинку видання прикрасив прапор України з промовистим написом:
Життя переможе смерть, а світ – темряву.
Українська мова – на обкладинці Time / Фото Time
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