Об этом стало известно вечером 19 мая. Наш глава государства получил 5% голосов из 3,3 миллиона человек. Таким образом он обогнал в рейтинге даже генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, который имел чуть меньшую поддержку.

Ранее "Жизнь победит смерть": на обложке TIME появились слова Зеленского на украинском

За кого еще голосовали люди

Третьим в этом рейтинге шел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. За него отдали 3,4% всех голосов. После него уже заняли свое заслуженное место медицинские работники. За них проголосовали 3,2% читателей, которые таким образом поблагодарили за борьбу с COVID-19.

Президент США Джо Байден же занял лишь пятое место со своими 3,1% голосов. Журналисты считают, что это обусловлено тем, что в течение прошлого года администрация Байдена возглавляла ответ США на вторжение России в Украину.