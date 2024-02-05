Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI итальянскому телеканалу RAI высказал мнение, что если война придет в Европу, то там никто не будет к этому готов.

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Ни одна страна не будет готова к глобальной войне так, как Украина

Президент Украины отметил, что если в Европу придет война, начнется настоящий хаос.

Во-первых, никто не будет готов так, как Украина, потому что мы давно в войне. Армии Европы не будут готовы. Будет шок. Будет десятки миллионов людей в хаосе, в эмиграции. И куда они будут бежать? Наши люди уехали, ушли в европейские страны, они там получили приют... А куда все в Европе будут деваться, если туда придет российская армия? Как они будут защищаться? Где уверенность, что сработает НАТО?

– сказал Зеленский.

Он отметил, что в таком случае начнется глобальная война. Будут большие иммиграционные процессы и большие потери.

Единственный путь избежать войны в Европе – помогать Украине

Поэтому, по его словам, людям в Европе есть время подумать, для чего их странам рисковать и думать, что Путин не такой. Вместо этого им стоит просто поддерживать Украину, чтобы Украина их остановила на своей территории.

Просто заранее надо сделать несколько шагов, чтобы не рисковать своими странами и людьми: поддерживать Украину, чтобы Украина остановила их (россиян – 24 Канал) здесь и политически вместе с вами оттеснила их домой. Вот что надо делать. Я просто честно вам скажу, всегда, когда политики говорят "Ну не факт, что он приедет". А для чего этот риск?

– подчеркнул он.

Напомним, что 17 января во время брифинга в Давосе президент Украины отметил, что в случае, если мир перестанет помогать Украине и она проиграет, в Европе наступит большой кризис. Он убежден, что если Россия победит, война придет в страны НАТО.