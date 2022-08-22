Президент Владимир Зеленский во время ветеранского форума в эфире национального телемарафона обратился к защитникам. Он отметил, что ветеранская община – это около 500 тысяч участников боевых действий, информирует 24 канал.

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Около миллиона человек в защите Украины

Зеленский подчеркнул, что это число по состоянию на начало полномасштабного вторжения. За это время многое изменилось и еще многое изменится.

Сейчас около миллиона человек защищают Украину в ВСУ и других формированиях, противостоящих оккупанту. Это значит, что у каждого в Украине будут родственники-ветераны или друзья, коллеги или знакомые. То есть ветеранская община станет одной из крупнейших в Украине,

– сказал президент.

По его словам, из этого следует, что нужны соответствующие изменения в государственной политике в отношении ветеранов и в обществе и его принятии. Конечно, уважение к ветеранам должно ощущаться на всех уровнях общества. При этом президент подчеркнул, что она должна быть не в словах или обещаниях, а в вполне практичных вещах. Каждый ветеран должен чувствовать, что Украина умеет быть благодарна.

Сколько защитников погибли за Украину

Главнокомандующий Валерий Залужный заявлял , что в войне России с Украиной принимают участие не только военные и принявшие в руки оружие. В нем также принимают участие дети. Ведь россия убивает их, ни в чем не повинных. На фронте погибли 9 тысяч наших Героев.

А президент Владимир Зеленский 21 августа наградил украинцев-героев отличием "Национальная легенда Украины" . Зеленский говорил, что государство, которое ценит своих людей, невозможно уничтожить. Ибо народ ее стоит за нее горою.

Что говорил президент в обращении 21 августа: смотрите видео