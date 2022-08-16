Зеленский ввел в ставку новых людей. Зато некоторых из тех, которые были раньше – вывел.

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Кого назначил президент

Согласно указу, президент ввел в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего таких людей:

Малюка Василия Васильевича – первого заместителя главы СБУ

Танцюру Игоря Ивановича – командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Хоренко Виктора Александровича – командующего Силами специальных операций ВСУ.

Также указом президент утвердил в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего Лебедя Юрия Анатольевича – командующего Национальной гвардией Украины.

Вместе с тем вывел из состава Ставки Ивана Баканова, Григория Галагана и Юрия Галушкина.

Указ вступает в силу с 16 августа, когда его опубликовали.

Обратите внимание! Ставка Верховного главнокомандующего – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, осуществляющий в период реальной войны-агрессии стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генштаб.

О чем говорили на крайнем заседании ставки

Президент Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего 15 августа 2022 года. Обсудили ситуацию безопасности в Украине. Также речь шла об усилении защиты на информационном фронте.

Зеленский рассказывал, что главным объектом обсуждений также являлась военно-стратегическая обстановка. Первыми о ней сообщали глава ГУР МОУ Кирилл Буданов и руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Кроме того, военные сообщали последние новости с поля боя.

Обращение президента за 15 августа: смотрите видео