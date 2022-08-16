Зеленський ввів у ставку нових людей. Натомість декого з тих, що були раніше – вивів.
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Кого призначив президент
Згідно з указом, президент ввів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких людей:
- Малюка Василя Васильовича – першого заступника глави СБУ
- Танцюру Ігоря Івановича – командувача Сил територіальної оборони ЗСУ
- Хоренка Віктора Олександровича – командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Також указом президент затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Лебедя Юрія Анатолійовича – командувача Національної гвардії України.
Натомість вивів зі складу Ставки Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.
Указ стає чинним з 16 серпня, коли його опублікували.
Про що говорили на крайньому засіданні ставки
- Президент Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача 15 серпня 2022 року. Обговорили безпекову ситуацію в Україні. Також мовилось про посилення захисту на інформаційному фронті.
- Зеленський розповідав, що головним об'єктом обговорень також була військово-стратегічна обстановка. Першими про неї повідомляли очільник ГУР МОУ Кирило Буданов та керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.
- Крім того, військові повідомляли останні новини з поля бою.
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