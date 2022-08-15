Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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"Під голосуванням Президента відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача", – написав Данілов.

Які ще теми обговорили

За словами Данілова, на Ставці верховного головнокомандувача заслухали доповідь про стан виконання рішення РНБО України "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", яке ввели в дію Указом Президента України від 26 серпня 2021 року. Секретар РНБО зазначив, що стосовно всіх питань порядку денного ухвалили рішення.

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Останнє звернення президента

Зеленський 14 серпня повідомив, що Україна активно готується до нових міжнародних переговорів, зустрічей та Кримської платформи. За словами президента, цього тижня продовжуватимуть розширювати зв'язки з африканськими державами та з регіоном Латинської Америки. Також працюють над посиленням санкцій проти росії.

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