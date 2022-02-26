Зеленский 26 февраля пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Украины поблагодарил его за поддержку и оказанную гуманитарную помощь и медикаменты.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Поддержка обороны

Также Зеленский побеседовал с Марком Рютте – премьер-министром Нидерландов. Он выразил ему благодарность за принятые решения в поддержку Украины в оборонно-безопасной сфере.

Антивоенная коалиция действует!

– написал украинский Президент.

Текст публикации Владимира Зеленского в твиттере

Продолжаю переговоры с международными партнерами. Провел разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ценим оказанную гуманитарную помощь и медикаменты. Благодарны за поддержку.

Провел разговор с премьер-министром Нидерландов. Поблагодарил за принятые решения в поддержку Украины в оборонно-безопасной сфере. Антивоенная коалиция действует!