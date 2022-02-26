Зеленський 26 лютого поспілкувався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президент України подякував йому за підтримку та надану гуманітарну допомогу та медикаменти.

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Підтримка оборони

Також Зеленський поговорив з Марком Рютте – прем'єр-міністром Нідерландів. Він висловив йому вдячність за ухвалені рішення на підтримку України в оборонно-безпековій сфері.

Антивоєнна коаліція діє!,

– написав український Президент.

Текст публікації Володимира Зеленського у твітері

Продовжую перемовини з міжнародними партнерами. Провів розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Цінуємо надану гуманітарну допомогу та медикаменти. Вдячні за підтримку.

Провів розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів. Подякував за ухвалені рішення на підтримку України в оборонно-безпековій сфері. Антивоєнна коаліція діє!