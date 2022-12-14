Заседание Ставки главы государства прошло сегодня, 14 декабря. Во время нее продолжили работу над вопросами усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины и защиты энергетической инфраструктуры.

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О чем говорили на заседании Ставки

Члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии России.

Также лидеры государства проанализированы последние действия врага и пути противодействия российским захватчикам. Отдельное внимание было уделено безопасности на государственной границе Украины и усилению ПВО и ПРО.

Также участники рассмотрели способы защиты энергетической инфраструктуры и ее восстановление.

Кто принял участие в заседании

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков и другие члены правительства и руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.