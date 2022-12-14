Засідання Ставки глави держави відбулось сьогодні, 14 грудня. Під час неї продовжили працювати над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони України й захисту енергетичної інфраструктури.

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Про що говорили під час засідання Ставки

Члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, які беруть участь у відсічі збройній агресії Росії.

Також лідери держави проаналізовані останні дії ворога та шляхи протидії російським загарбникам. Окрему увагу приділили безпеці на державному кордоні України та посиленню ППО та ПРО.

Також учасники розглянули способи захисту енергетичної інфраструктури та перебіг її відновлення.

Хто взяв участь у засіданні

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та інші члени уряду й очільники силових відомств і правоохоронних органів.