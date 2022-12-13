Глава держави розповів, що сьогодні був дуже хороший день для України в різних аспектах, повідомляє 24 канал. Зокрема, є хороші новини з Франції.
Цікаво Буде палати, поки не згорить вся Москва, – Данілов про "бавовну" в Росії
Україні нададуть ще мільярд євро допомоги
Зеленський розповів, що у Франції 13 грудня відбулися 2 конференції. Перший їхній результат – мільярд євро допомоги. Передусім їх скерують на відновлення енергетики.
Кожного дня здобуваємо для України, щоб пройти цю зиму. І я дякую всім, хто працює заради цього і допомагає нашій державі,
– зауважив глава держави.
Окрім Франції, й інші країни вирішили надати Україні додаткові пакети підтримки. Зокрема, мовиться про Чехію, Іспанію та Швейцарію.
"Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави й людей", – додав президент.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
Зеленський взяв участь в обох конференціях в Парижі
Президент розповів, брав участь в обох конференціях у Парижі.
- Перша стосувалася більшою мірою міждержавних відносин.
- Другий форум був орієнтований на бізнес Франції.
Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну уже зараз, коли війна ще триває, і після нашої перемоги. Обговорили й те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні,
– зауважив Зеленський.
За його словами, окрім цього, сьогодні у Франції перша леді України Олена Зеленська презентувала партнерам нашої держави гуманітарні проєкти. Те, що можна зробити максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги українцям, зокрема через її Фундацію.
"І я вдячний усім французам за підтримку України – не лише політичну, не лише оборонну й санкційну, що життєво важливо. Але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини й ті гуманітарні можливості, які кожному й кожній дає сучасний світ", – наголосив глава держави.