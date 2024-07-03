Президент также обжаловал идею о том, что Украина проигрывает и отверг термин "тупик" для описания конфликта.

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Украина слишком долго ждет необходимое вооружение

Владимир Зеленский отметил, что положение Украины на фронте значительно улучшилось бы, если бы было достаточное количество вооружения.

Это не тупик, это проблемная ситуация. Тупик означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть воля и инструменты. У нас есть воля, а инструменты пока не появились,

– сказал Зеленский.

Хотя президент Украины высоко оценил пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, одобренный Конгрессом США в этом году, он заметил в, что доставка оборудования на фронт занимает слишком много времени.

Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы имеем очень, очень, очень долгое ожидание,

– объяснил Зеленский.

Стоит отметить, что после террористической атаки на Днепр 3 июля Владимир Зеленский в очередной раз призвал предоставить нашей стране системы ПВО и дальнобойное оружие.