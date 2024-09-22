Своими переживаниями президент Украины поделился в интервью The New Yorker, передает 24 Канал.

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Психологическое состояние Зеленского

Владимир Зеленский в ответ на вопрос об изменениях своего психологического состояния с началом большой войны заметил, что все еще держится.

Президент Украины отметил, что по сравнению с прошлым он стал менее эмоциональным, ведь на это просто нет времени. В то же время Зеленский добавил, что у него также нет времени на аргументированные разговоры и споры.

У меня есть возможность думать вслух таким образом только во время интервью. Я этого не делаю со своими подчиненными и коллегами по правительству. Если бы я сел и обдумывал каждое решение в течение часа, я мог бы принимать только два-три решения в день. Но я должен сделать двадцать-тридцать,

– говорит украинский гарант.

В то же время Владимир Зеленский также прокомментировал изменения в риторике относительно мирных переговоров с Россией. Он указал, что Украина должна со своей стороны демонстрировать, что ее желание к переговорам настоящее, однако в этом вопросе надо быть конструктивными. Однако план нужно подготовить без россиян.