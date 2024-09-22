Как отметил президент Украины в интервью The New Yorker, в плане "Б" наше государство уже годами живет. И будет обидно, если Байден откажется от поддержки нового курса.

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План победы Украины

Владимир Зеленский рассказал, что план "А" был предложен до полномасштабной войны. Он включал превентивные санкции и усиление Украины различным оружием.

Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не будет. Они не послушали. С тех пор они все признали мою правоту. Усиление Украины значительно снизило бы вероятность вторжения Путина,

– сказал украинский гарант.

Сейчас же Зеленский хочет представить новый план "А". Он предусматривает отход от курса, где Украина устояла только благодаря армии и преданности народа. Если Запад не хочет, чтобы война затягивалась, он получит предложение по укреплению Украины.

Владимир Зеленский отметил, что план победы не является фантастикой и, что важно, не требует от россиян сотрудничества для достижения успеха. В плане содержится то, что что партнеры могут сделать без России и что зависит только от них.

"Вы были правы, этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не хочет это поддерживать, я не могу его заставить. Если он откажется, тогда мы должны продолжать жить по плану "Б". И это обидно", – указал президент.