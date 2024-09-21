Директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США рассказал "Голосу Америки", что в Белом Доме с нетерпением ждут презентации плана победы. На днях украинский президент раскрыл первые три пункта плана.

Смотрите также У Зеленского поделились ожиданиями от встречи с Байденом, Гаррис и Трампом

Что говорят в США о поручении Байдена

Майкл Карпентер заявил, что Украина – это топ-приоритет для Джо Байдена, который хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия.

По плану, то директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США сказал, что Владимир Зеленский хотел приехать в США и проинформировать об этом плане президента Байдена лично.

Поэтому нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно,

– заверил американский чиновник.

Он ответил на вопрос, стоит ли Украине рассчитывать на полную поддержку этого плана со стороны администрации Байдена. Карпентер объяснил, что он не знает, что содержится в плане, поэтому не может сказать, какой будет реакция. Однако объяснил, что президент Байден абсолютно решительно настроен:

поддержать Украину,

поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности.

И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле – чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем в этот момент,

– подытожил Карпентер.

Кстати, уже известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится также с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Украинский лидер представит им план победы Украины.

Владимир Зеленский анонсировал встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, которая, вероятно, состоится 26 – 27 сентября.