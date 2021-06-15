Об этом украинский президент сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

Важно Открытие рынка земли: что нужно сделать владельцам участков накануне

Зеленский отметил, что люди уже меньше боятся земельной реформы

Они видят, что ни у кого ничего не забрали. И с 1 июля, думаю, украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира. Я думаю, она вся останется, никаких сюрпризов не будет,

– сказал президент.

В то же время он напомнил, что для завершения земельной реформы необходимо принять еще много подзаконных актов.

Добавим, что 24 мая президент Украины подписал ключевой закон земельной реформы. По его словам, этот закон в корне меняет землеустройство Украины. Мол, его даже называют "земельной конституцией".



Что надо знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 каналу