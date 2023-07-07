Более подробно об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил, каким стратегическим партнером является Турция по отношению к Украине.

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Зерновые договоренности

Зерновое соглашение было пролонгировано в марте на 120 дней и уже 18 июля его срок истекает. По словам политолога, Россия заявила, что не намерена его продолжать.

Эрдоган сказал, что обвиняет военное лобби, но не уточнил какой страны, что ему мешают продлить соглашение. В свою очередь Россия выдвинула смешное требование, которое показало, что там нет государства как такового.

– отметил Шейтельман.

Основное требование России – хотя бы частично снять санкции с "Россельхозбанка" и вернуть ему доступ к SWIFT. Важно, что председателем этого банка является сын Николая Патрушева Дмитрий.

"Он отмывает деньги российской элиты через этот банк. Они хотят вернуть SWIFT и выводить на запад деньги под патронажем сына Патрушева. Когда такие узкие личные цели хотят обменять на масштабное зерновое соглашение, это свидетельствует, что в России государства как такового нет", – сказал политтехнолог.

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Позиция Эрдогана

Эрдоган понимает все планы России, считает Шейтельман. Поэтому, вероятно, будет на стороне Украины и сможет помочь. Более того – личный визит Зеленского достаточно символичен.

"У Эрдогана было много ролей в этой войне. Речь идет не только о зерновом соглашении. Здесь и "Байрактары" и обмен пленными, и освобождение азовцев – все это можно отнести к активу Эрдогана как нашего партнера", – добавил политтехнолог.

Отметим, зерновое соглашение было заключено между Россией и Украиной с участием Турции и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно было создано для процедуры безопасного экспорта зерна из украинских портов и разрешения продовольственного кризиса в мире. Россия всячески срывала договоренности и блокировала поставки.

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