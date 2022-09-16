Указ президента 16 сентября опубликован на сайте главы государства. Как известно, Украина и Европейский Союз 29 июня подписали "транспортный безвиз" .

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Соглашение было подписано 29 июня

"Утвердить Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, совершенное 29 июня 2022 года в городе Лионе", – говорится в указе.

Что такое "транспортный безвиз"

Соглашение, которое Украина подписала с ЕС, упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства Евросоюза. Это позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции из-за автомобильных пунктов пропуска.

Кроме того, "транспортный безвиз" предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Простыми словами, теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

В настоящее время срок соглашения составляет один год, после чего есть возможность его продлить. Отметим, что соглашение временно вступило в силу 29 июня.

Подписание соглашения в июне прокомментировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что "транспортный безвиз" – это важный шаг к членству Украины в ЕС.

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