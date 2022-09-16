Указ президента 16 вересня опублікований на сайті глави держави. Як відомо, Україна та Європейський Союз 29 червня підписали "транспортний безвіз".

Дізнайтесь більше Полегшення перевізникам: що означає "транспортний безвіз" з ЄС та як це допоможе українцям

Угоду було підписано 29 червня

"Затвердити Угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, учинену 29 червня 2022 року в місті Ліоні", – йдеться в указі.

Що таке "транспортний безвіз"

Угода, яку Україна підписала з ЄС, скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави Євросоюзу. Це дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Окрім того, "транспортний безвіз" передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів.Простими словами, відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Наразі термін угоди становить один рік, після чого є можливість її продовжити. Зазначимо, що угода тимчасово набула чинності з 29 червня.

Підписання угоди у червні прокоментував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що "транспортний безвіз" – це важливий крок до членства України в ЄС.

Вас це може зацікавити – Найєм пояснив, що таке "транспортний безвіз": дивіться відео