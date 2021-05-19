Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №200/2021 вечером 19 мая. Известно, что Сибига был послом в Турции почти 5 лет.

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Зеленский уволил посла Турции

Уволить Андрея Ивановича Сибигу от должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турецкой Республике,
 –  говорится в сообщении на сайте президента.

Стоит отметить, что увольнение является плановой ротацией. Дело в том, что обычно, по закону о дипломатической службе, срок командировки составляет до 4 лет.

Что известно об Андрее Сибиге

  • Сибига родом из города Зборов Тернопольской области.
  • В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Он – специалист по международным отношениям и переводчик английского языка.
  • Начинал карьеру с работы в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления M3C Украины.
  • Далее работал в польском посольстве, управлении европейской интеграции M3C Украины, договорно-правовом управлении M3C Украины, договорно-правовом департаменте M3C Украины и др.
  • В 2012 – 2016 годах был директором Департамента консульской службы M3C Украины.
  • С 2016 года – послом Украины в Турции.

Источник: Посольство Украины в Турецкой Республике

 