Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №200/2021 вечером 19 мая. Известно, что Сибига был послом в Турции почти 5 лет.
Заметьте Зеленский уволил Щербу с должности посла в Австрии и назначил ряд послов
Зеленский уволил посла Турции
Уволить Андрея Ивановича Сибигу от должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турецкой Республике,
– говорится в сообщении на сайте президента.
Стоит отметить, что увольнение является плановой ротацией. Дело в том, что обычно, по закону о дипломатической службе, срок командировки составляет до 4 лет.
Что известно об Андрее Сибиге
- Сибига родом из города Зборов Тернопольской области.
- В 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Он – специалист по международным отношениям и переводчик английского языка.
- Начинал карьеру с работы в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления M3C Украины.
- Далее работал в польском посольстве, управлении европейской интеграции M3C Украины, договорно-правовом управлении M3C Украины, договорно-правовом департаменте M3C Украины и др.
- В 2012 – 2016 годах был директором Департамента консульской службы M3C Украины.
- С 2016 года – послом Украины в Турции.
Источник: Посольство Украины в Турецкой Республике