Зеленский уволил Щербу с должности посла в Австрии и назначил ряд послов
Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении Александра Щербы с должности посла Украины в Австрии. В то же время он сделал также несколько дипломатических назначений.
Источник:Офис Президента
Соответствующие документы опубликовали на сайте Офиса Президента 28 апреля. Что известно о Щербе и новоназначенных послах – читайте далее.
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Что известно об Александре Щербе
Источник: "Википедия"
Украинский дипломат, учился в Институте международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко. Кандидат политических наук.
На дипломатической службе состоит с марта 1995 года. Работал атташе и третьим секретарем в посольстве Украины в Германии, а также советником в посольстве в Вашингтоне.
Александр Щерба / Фото с сайта украинского посольства
Был спичрайтером министра иностранных дел Анатолия Зленко. В разные годы работал в МИД на должности посла по особым поручениям.
Должность украинского посла в Австрии занимал с 2014 года. Летом 2018 года получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса
Скандал с австрийской газетой
В апреле австрийская газета Der Standardat в своем материале использовала нарратив кремлевской пропаганды и назвала войну в Украине "гражданским конфликтом".
Щерба резко отреагировал на некорректное описание событий. После этого издание исправило ошибку, однако оставило старый заголовок. Кроме этого, указали, что материал отредактирован.
Зеленский назначил послов
- В Монако – Вадима Омельченко. С августа 2020 года он находится на должности украинского посла во Франции. Является постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству.
- В Ирландии – Ларису Герасько. С 2015 года является генеральным консулом Украины в американском Чикаго.
- В Сенегале – Юрия Пивоварова. Ранее он был послом по особым поручениям МИД Украины.
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