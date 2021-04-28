Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении Александра Щербы с должности посла Украины в Австрии. В то же время он сделал также несколько дипломатических назначений.

Соответствующие документы опубликовали на сайте Офиса Президента 28 апреля. Что известно о Щербе и новоназначенных послах – читайте далее.

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Что известно об Александре Щербе

Источник: "Википедия"

Украинский дипломат, учился в Институте международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко. Кандидат политических наук.

На дипломатической службе состоит с марта 1995 года. Работал атташе и третьим секретарем в посольстве Украины в Германии, а также советником в посольстве в Вашингтоне.



Александр Щерба / Фото с сайта украинского посольства

Был спичрайтером министра иностранных дел Анатолия Зленко. В разные годы работал в МИД на должности посла по особым поручениям.

Должность украинского посла в Австрии занимал с 2014 года. Летом 2018 года получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса

Скандал с австрийской газетой

В апреле австрийская газета Der Standardat в своем материале использовала нарратив кремлевской пропаганды и назвала войну в Украине "гражданским конфликтом".

Щерба резко отреагировал на некорректное описание событий. После этого издание исправило ошибку, однако оставило старый заголовок. Кроме этого, указали, что материал отредактирован.

Зеленский назначил послов