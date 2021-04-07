Австрийская газета Der Standardat в своем материале использовала нарратив российской пропаганды и назвала войну в Украине "гражданским конфликтом". На такой скандал уже отреагировал украинский посол в Австрии Александр Щерба.

Скандал с австрийской газетой

В своем выпуске газета вышла с заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Таким образом издание охарактеризовало новое обострение войны на Донбассе.

К слову Российские СМИ распространяют фейк, что Украина скоро будет без питьевой воды, а Днепр умирает

При этом издание подало такой скандальный месседж как будто заявление Президента Украины Владимира Зеленского. Здесь посыл к разговору главы государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Настоящая заявление Зеленского была таковым: "НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России".

Реакция украинского посла

Der Standardat мгновенно получил реакцию украинской дипломатии. На некорректное описание событий в Украине отреагировал наш посол в Австрии Александр Щерба.

Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard,

– заявил дипломат.

Он также поинтересовался у газеты, предоставит ли она площадку для честной дискуссии о российско-украинской войне, которая до сих пор продолжается в Украине.

1 / Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.

Keine Okkupation, sondern ein "Bürgerkrieg" für @derStandardat . https://t.co/FkdKXWtJW7 - olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

К слову, недавно возник скандал с учебниками по истории Украины, в которых карту нашего государства изобразили без временно оккупированного Крыма.