Австрійська газета Der Standardat у своєму матеріалі використала наратив російської пропаганди й назвала війну в Україні "громадянським конфліктом". На такий скандал вже відреагував український посол в Австрії Олександр Щерба.

Скандал з австрійською газетою

У своєму випуску газета вийшла з заголовком "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна". У такий спосіб видання охарактеризувало нове загострення війни на Донбасі.

До слова Російські ЗМІ поширюють фейк, що Україна скоро буде без питної води, а Дніпро вмирає

При цьому видання подало такий скандальний меседж як буцімто заяву Президента України Володимира Зеленського. Тут посил до розмови глави держави з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Справжня заява Зеленського була такою: "НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для Росії".

Реакція українського посла

Der Standardat миттєво отримав реакцію української дипломатії. На некоректний опис подій в Україні відреагував наш посол в Австрії Олександр Щерба.

Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard,

– заявив дипломат.

Він також поцікавився в газети, чи надасть вона майданчик для чесної дискусії щодо російсько-української війни, яка досі триває в Україні.

1/ Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.

Keine Okkupation, sondern ein „Bürgerkrieg“ für @derStandardat. https://t.co/FkdKXWtJW7 — olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

До слова, нещодавно виник скандал з підручниками з історії України, в яких карту нашої держави зобразили без тимчасово окупованого Криму.