Австрійська газета назвала війну в Україні "громадянським конфліктом" і нарвалась на посла
Австрійська газета Der Standardat у своєму матеріалі використала наратив російської пропаганди й назвала війну в Україні "громадянським конфліктом". На такий скандал вже відреагував український посол в Австрії Олександр Щерба.
Джерело:Олександр Щерба у твітері
Скандал з австрійською газетою
У своєму випуску газета вийшла з заголовком "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна". У такий спосіб видання охарактеризувало нове загострення війни на Донбасі.
До слова Російські ЗМІ поширюють фейк, що Україна скоро буде без питної води, а Дніпро вмирає
При цьому видання подало такий скандальний меседж як буцімто заяву Президента України Володимира Зеленського. Тут посил до розмови глави держави з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Справжня заява Зеленського була такою: "НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для Росії".
Реакція українського посла
Der Standardat миттєво отримав реакцію української дипломатії. На некоректний опис подій в Україні відреагував наш посол в Австрії Олександр Щерба.
Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard,
– заявив дипломат.
Він також поцікавився в газети, чи надасть вона майданчик для чесної дискусії щодо російсько-української війни, яка досі триває в Україні.
До слова, нещодавно виник скандал з підручниками з історії України, в яких карту нашої держави зобразили без тимчасово окупованого Криму.
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