Австрийское издание после скандала исправило цитату о "гражданском конфликте" на Донбассе
Издание Der Standard приняло словосочетание "гражданская война" касательно Донбасса. После острой реакции украинского посла и возмущения сети, медиа исправило ошибку.
Источник:Der Standard
"Гражданская война на Донбассе"
6 апреля на сайте Der Standard появилась статья, посвященная стремлению Украины вступить в НАТО.
Напомним Австрийская газета назвала войну в Украине "гражданским конфликтом"
В абзаце под заголовком использовали якобы цитату Зеленского: "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Эти слова приписали Зеленскому, поставив соответствующие знаки препинания.
Однако в действительности заявление Зеленского была таким: "НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе".
О грубом нарушении изданием Der Standard написал в своем твиттере посол в Австрии Александр Щерба. Он язвительно отметил, что земля украинская, а вот солдаты и оружие на ней – российские. Поэтому ни о каком "конфликте на уровне граждан" речь не идет.
Он также поинтересовался у газеты, предоставит ли она площадку для честной дискуссии о российско-украинской войне.
Как исправили ошибку
Во-первых, просто изменили слово "Bürgerkrieg" на "den Krieg" в цитате Зеленского. Впрочем, в заголовке статьи так и осталось словосочетание "гражданская война".
Во-вторых, в конце статьи, где размещены примечания о редактировании отметили, что материал был отредактирован.
Перевод Google translate / Скриншот
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