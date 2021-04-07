Издание Der Standard приняло словосочетание "гражданская война" касательно Донбасса. После острой реакции украинского посла и возмущения сети, медиа исправило ошибку.

"Гражданская война на Донбассе"

6 апреля на сайте Der Standard появилась статья, посвященная стремлению Украины вступить в НАТО.

Напомним Австрийская газета назвала войну в Украине "гражданским конфликтом"

В абзаце под заголовком использовали якобы цитату Зеленского: "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Эти слова приписали Зеленскому, поставив соответствующие знаки препинания.

Однако в действительности заявление Зеленского была таким: "НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе".

О грубом нарушении изданием Der Standard написал в своем твиттере посол в Австрии Александр Щерба. Он язвительно отметил, что земля украинская, а вот солдаты и оружие на ней – российские. Поэтому ни о каком "конфликте на уровне граждан" речь не идет.

1/ Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.

Keine Okkupation, sondern ein „Bürgerkrieg“ für @derStandardat. https://t.co/FkdKXWtJW7 — olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

Он также поинтересовался у газеты, предоставит ли она площадку для честной дискуссии о российско-украинской войне.

Как исправили ошибку

Во-первых, просто изменили слово "Bürgerkrieg" на "den Krieg" в цитате Зеленского. Впрочем, в заголовке статьи так и осталось словосочетание "гражданская война".

Во-вторых, в конце статьи, где размещены примечания о редактировании отметили, что материал был отредактирован.



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