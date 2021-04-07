Австрійське видання після скандалу виправило цитату про "громадянський конфлікт" на Донбасі
Видання Der Standard вжило словосполучення "громадянська війна" щодо Донбасу. Після гострої реакції українського посла і обурення мережі, медіа виправило помилку.
Джерело:Der Standard
"Громадянська війна на Донбасі"
6 квітня на сайті Der Standard з'явилася стаття, присвячена прагненню України вступити в НАТО.
Нагадаємо Австрійська газета назвала війну в Україні "громадянським конфліктом"
В абзаці під заголовком використали нібито цитату Зеленського: "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна". Ці слова приписали Зеленському, поставивши відповідні розділові знаки.
Проте насправді заява Зеленського була такою: "НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі."
Про грубе порушення виданням Der Standard написав у своєму твітері посол в Австрії Олександр Щерба. Він в'їдливо зазначив, що земля є українською, а ось солдати і зброя на ній – російські. Відтак ні про який "конфлікт на рівні громадян" не йдеться.
Він також поцікавився в газети, чи надасть вона майданчик для чесної дискусії щодо російсько-української війни.
Як виправили помилку
По-перше, просто змінили слово "Bürgerkrieg" на "den Krieg" у цитаті Зеленського. Втім, у заголовку статті так і залишилося словосполучення "громадянська війна".
По-друге, наприкінці статті, де розміщені примітки про редагування зазначили, що матеріал був відредагований.
Переклад Google translate / Скриншот
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