Владимир Зеленский в школьные годы был активистом: играл на фортепиано, развивал актерские навыки, занимался спортом, не пренебрегал учебой, но при этом имел образ некоего разбойника.

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Несмотря на свое интеллигентное происхождение, юный Владимир не был слишком принципиальным в вопросах обучения. В его школьной жизни были и плохие оценки и пропущенные уроки.



Владимир Зеленский в детстве нередко отстаивал правоту кулаками / Фото из соцсетей

Первым прозвищем Владимира Зеленского было не слишком креативное – "Зеленый". Позже друзья начали называть его просто "Вованом", и это уже произошло во время сценической карьеры.

Кудрявые волосы не вписывались в модный образ

В школе Владимир Зеленский придерживался определенного стиля, на который его с друзьями вдохновила группа The Beatles.

"Нас было видно издалека: белые рубашки, галстуки в горошек, "наглаженные" брюки, немного расклешенные, подтяжки, пиджак в клетку, и обязательный атрибут – прическа! Длинные волосы под каре, зачесанные назад с невероятным количеством геля", – вспоминал Владимир Зеленский в одном из интервью.



В юности Зеленский имел популярность среди женщин / Фото соцсети

Дело в том, что волосы президента от рождения вьются, что не вписывалось в стиль, который тот себе формировал и, чтобы как-то бороться с этим, он зачесывал непослушные пряди волос водой, то есть часто ходил с мокрой головой.



Будущий президент сформировал стальной характер с годами / Фото из соцсетей

Рок-н-рольный образ и невероятная харизма сводили с ума девушек, которые окружали талантливого молодого человека. В 2003 году Владимир Зеленский женился на будущей первой леди Елене Кияшко после 7 лет отношений.

Владимир Зеленский сейчас

Все качества Владимира Зеленского в конце концов и принесли ему не только всеукраинскую славу, но и уважение всего мира. Правда, с началом полномасштабной войны в президенте больше не узнать бывшего шоумена.



Владимир Зеленский в Буче весной 2022 года / Фото ОП

"Очень сложно оценить, изменился ли его характер. Могу сказать, что есть черты, которые сейчас стали более острыми и более важными. Это упрямство, целеустремленность, выносливость", – рассказала Елена Зеленская о своем муже в одном из интервью.



Первая Леди и Президент уже во время полномасштабной войны / Фото ОП

По ее словам, Зеленский стал более сентиментальным в каких-то простых вещах. В частности, его может растрогать фото сына или рассказ о дочери. Елена Зеленская отметила, что раньше он не был таким чувствительным.

Владимир Зеленский прибыл на передовую в Авдеевку, чтобы поддержать воинов / Фото ОП

Сам президент в разговоре с журналистами в 2022 году признался, что на сон он выделяет около 5 – 6 часов, если нет форс-мажоров. Первые месяцы вторжения он фактически жил в Офисе Президента.

Важно! В этом году президент запретил поздравлять его, пока не выяснят детали падения Ил-76 в России.