Володимир Зеленський у шкільні роки був активістом: грав на фортепіано, розвивав акторські навички, займався спортом, не нехтував навчанням, але при цьому мав образ такого собі розбишаки.

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Попри своє інтелігентне походження, юний Володимир не був надто принциповим у питаннях навчання. В його шкільному житті були і погані оцінки і пропущені уроки.



Володимир Зеленський у дитинстві нерідко відстоював правоту кулаками / Фото з соцмереж

Першим прізвиськом Володимира Зеленського було не надто креативне – "Зелений". Пізніше друзі почали називати його просто "Вованом", та це вже сталось під час сценічної кар'єри.

Кудряве волосся не вписувалось у модний образ

В школі Володимир Зеленський дотримувався певного стилю, на який його з друзями надихнув гурт The Beatles.

"Нас було видно здалеку: білі сорочки, краватки в горошок, "напрасовані" штани, трохи розкльошені, підтяжки, піджак у клітку, і обов'язковий атрибут – зачіска! Довге волосся під каре, зачесане назад з неймовірною кількістю гелю", – пригадував Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю.



У юності Зеленський мав популярність серед жінок / Фото соцмережі

Річ у тім, що волосся президента від народження в'ється, що не вписувалося в стиль, який той собі формував і, щоб якось боротися з цим, він зачісував неслухняні пасма волосся водою, тобто часто ходив з мокрою головою.



Майбутній президент сформував стальний характер з роками / Фото з соцмереж

Рок-н-рольний образ і неймовірна харизма зводили з розуму дівчат, які оточували талановитого молодика. У 2003 році Володимир Зеленський одружився з майбутньою першою леді Оленою Кіяшко після 7 років стосунків.

Володимир Зеленський зараз

Усі якості Володимира Зеленського зрештою і принесли йому не лише всеукраїнську славу, а й повагу усього світу. Щоправда, з початком повномасштабної війни в президентові більше не впізнати колишнього шоумена.



Володимир Зеленський у Бучі весною 2022 року / Фото ОП

"Дуже складно оцінити, чи змінився його характер. Можу сказати, що є риси, які зараз стали гострішими й більш важливими. Це впертість, цілеспрямованість, витривалість", – розповіла Олена Зеленська про свого чоловіка в одному з інтерв'ю.



Перша Леді та Президент уже під час повномасштабної війни / Фото ОП

За її словами, Зеленський став більш сентиментальним у якихось простих речах. Зокрема, його може розчулити фото сина чи розповідь про доньку. Олена Зеленська зауважила, що раніше він не був таким чутливим.



Володимир Зеленський прибув на передову в Авдіївку, аби підтримати воїнів / Фото ОП

Сам президент у розмові з журналістами у 2022 році зізнався, що на сон він виділяє близько 5 – 6 години, якщо немає форс-мажорів. Перші місяці вторгнення він фактично жив в Офісі Президента.

Важливо! Цьогоріч президент заборонив вітати його, допоки не з'ясують деталі падіння Іл-76 в Росії.