В Вашингтоне на саммите НАТО политики обсудили ключевые военные потребности Украины в борьбе против российской агрессии.

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Какой была встреча Зеленского и Макрона

Украинский президент рассказал, что вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном он обсудил выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение наших военных.

Спасибо президенту Эммануэлю Макрону и французскому народу за принципиальную и неослабевающую поддержку,

– написал Зеленский.



Зеленский поговорил с Макроном на саммите НАТО / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Что обсудил президент Украины с премьером Италии

Кроме того, Зеленский отметил, что в Вашингтоне он провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони.

"Проинформировал о ситуации на фронте и российский воздушный террор против украинских городов. Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону", – подчеркнул украинский глава.

Зеленский также встретился с Мелони на саммите НАТО / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х

Президент также поблагодарил Мелони за то, что обороноспособность и восстановление Украины определены приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в 2024 году.

Также Владимир Зеленский вручил Джорджии Мелони орден Свободы за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Италией, поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.