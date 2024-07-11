21:06, 11 июля

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня успехом для Украины он считает получение больше систем противовоздушной обороны как можно скорее.

"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", – сказал он.

Однако по его словам, сегодня, когда идет война, трудно говорить об успехе. А настоящим успехом, по его словам, является победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО.