21:06, 11 липня

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні успіхом для України він вважає отримання більше систем протиповітряної оборони якомога швидше.

"Ми дуже близькі до цілі. Наступним кроком буде запрошення до НАТО, а потім і членство", – сказав він.

Однак за його словами, сьогодні, коли триває війна, важко говорити про успіх. А справжнім успіхом, за його словами, є перемога у війні, оскільки у разі поразки України війна прийде до НАТО.