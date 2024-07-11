Генеральний секретар НАТО та український лідер виступили із заявами перед журналістами. Що сказали Столтенберг та Зеленський під час пресконференції та які заяви озвучили – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Єнс Столтенберг заявив, що союзники вже узгодили "суттєвий" пакет для України, включаючи безпекову допомогу, навчання та надання "мінімальної базової лінії»\" у 40 мільярдів євро.
Зеленський заявив, що підтримка України з боку НАТО є "вирішальною" та допоможе зупинити "апетит до агресії" російського диктатора Владіміра Путіна.
Він каже, що "впевнений", що Україна вступить до НАТО, і "зробить усе", щоб це відбулося.
Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні успіхом для України він вважає отримання більше систем протиповітряної оборони якомога швидше.
"Ми дуже близькі до цілі. Наступним кроком буде запрошення до НАТО, а потім і членство", – сказав він.
Однак за його словами, сьогодні, коли триває війна, важко говорити про успіх. А справжнім успіхом, за його словами, є перемога у війні, оскільки у разі поразки України війна прийде до НАТО.
Союзники НАТО посилюють свою підтримку, не лякаються. Сьогодні ми узгодили пакет з командуванням НАТО щодо України з фінансовою достроковою підтримкою. І ми маємо негайну допомогу у вигляді Patriot та боєприпасів, зокрема двосторонніх безпекових угод,
– заявив Генсек.
За його словами, вони бачать спроби Росії залякати Альянс стосовно допомоги нашій державі, але насправді це має протилежні наслідки.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським заяви для медіа сказав, що майбутнє України – в НАТО.
Ми вітаємо ваш поступ у реформах і з тим, як ви надалі будете здійснювати цю важливу роботу ми підтримуватимемо вас на незворотному шляху до НАТО,
– наголосив він.
Єнс Столтенберг перелічив низку ухвалених важливих рішень на саміті щодо військової підтримки України в боротьбі з російською агресією і сказав, що ця потужна підтримка і є мостом України до членства в Альянсі.