Нагадаємо, що Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про пакет допомоги для України. ЗМІ припустили, що новий пакет допомоги для України, ймовірно, включатиме зенітно-ракетний комплекс Patriot.

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Як Байден оцінює ситуацію на фронті

Байден під час зустрічі із Зеленським заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився".

Президент США також відмітив, що українським захисникам вдалося зупинити російські війська у Харківській області, а також завдати ворогові нищівних втрат.

І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе,

– сказав Байден.

До слова, раніше американський президент заявив, що Україна може і зупинить Путіна. Байден також нагадав, що США та майже два десятки союзників підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. Він також зазначив, що за ними підуть і інші країни.