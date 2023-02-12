Новые ограничения будут действовать 50 лет. Указ вступил в силу 12 февраля.
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Эффективность санкций должны мониторить СНБО, СБУ и Кабмин.
Тем временем МИД поручили проинформировать о введении санкций Штаты и ЕС. Кроме того, украинские дипломаты должны инициировать обсуждение введения аналогичных ограничений против людей из списка со стороны государств-союзников.
Кто оказался в списке
В частности, в списке:
- Юрий Ушаков – советник Владимира Путина по международным делам (хотя, какие там у России уже международные дела);
- Ренат Карчаа – советник генерального директора концерна "Росэнергоатом";
- Юрий Черничук (гражданин Украины) – так называемый "директор" оккупированной Запорожской АЭС, которого "назначили" оккупанты.
С полным списком людей, оказавшихся под санкциями, можете ознакомиться здесь:
Зеленский ввел санкции против представителей "культуры"
- Зеленский в январе 2023 года также ввел в действие решение СНБО о введении персональных ограничений против 198 деятелей медиасферы и культуры. Хотя "культуры" у России нет и не будет.
- Эти санкции вводили на 10 лет. В списке – Яна Рудковская, телеведущий Борис Корчевников, режиссер Андрей Кончаловский и другие.