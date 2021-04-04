Зеленский выразил поддержку королю Иордании
Владимир Зеленский отреагировал на информацию о попытке государственного переворота в Иордании. Украинский президент выразил поддержку действующему королю Абдаллу II.
Источник:Офис Президента
У Зеленского назвали попытку государственного переворота "тревожными новостями". И отметили, что ожидают детали событий.
Важно Попытка госпереворта: в Иордании ограничили передвижение сына экс-короля, – СМИ
Реакция Владимира Зеленского
Украинский лидер подчеркнул, что Украина поддерживает короля Абдаллу II.
Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания,
– говорится в сообщении.
Попытка госпереворота в Иордании: главное
- В Иордании 3 апреля якобы пресекли попытку государственного переворота. Заговор готовили против короля Абдаллы II.
- По подозрению взяли под стражу 20 человек, в основном это – чиновники. Именно их подозревают в совершении госпереворота.
- Кроме того, ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы бин Хусейна. Военные попросили его воздержаться от поездок, а также ничего не публиковать в соцсетях.
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