Владимир Зеленский отреагировал на информацию о попытке государственного переворота в Иордании. Украинский президент выразил поддержку действующему королю Абдаллу II.

У Зеленского назвали попытку государственного переворота "тревожными новостями". И отметили, что ожидают детали событий.

Важно Попытка госпереворта: в Иордании ограничили передвижение сына экс-короля, – СМИ

Реакция Владимира Зеленского

Украинский лидер подчеркнул, что Украина поддерживает короля Абдаллу II.

Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания,

– говорится в сообщении.

Попытка госпереворота в Иордании: главное

В Иордании 3 апреля якобы пресекли попытку государственного переворота . Заговор готовили против короля Абдаллы II.

. Заговор готовили против короля Абдаллы II. По подозрению взяли под стражу 20 человек , в основном это – чиновники. Именно их подозревают в совершении госпереворота.

, в основном это – чиновники. Именно их подозревают в совершении госпереворота. Кроме того, ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы бин Хусейна. Военные попросили его воздержаться от поездок, а также ничего не публиковать в соцсетях.

Обратите внимание! По основной версии, в причастности к заговору подозревают по меньшей мере одну королевскую семью, вождей племен и представителей органов безопасности Иордании. Сам принц Хамза бин Хусейн в видеообращении, переданном BBC, возразил свое участие в мятеже и выразил мнение, что его преследование связано с раскрытием ним коррупции в высших эшелонах власти Иордании.