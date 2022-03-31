Выступление Зеленского сопровождалось аплодисментами, сообщает 24 канал. В знак поддержки Украины и ее народа парламентарии Австралии пришли на заседание с желто-голубыми лентами.

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В начале выступления Зеленский упомянул об украинской "Мечте", которую оккупанты уничтожили в Гостомеле еще 27 февраля. Это был самый большой грузовой самолет, который доставлял грузы в разные уголки мира, в том числе в Австралию. В 2019 году, когда началась пандемия COVID-19, украинская "Мечта" активно доставляла гуманитарные грузы.

"Мечта" приносила жизнь. Но сейчас это невозможно. Невозможно из-за государства, которое имеет совсем другие ценности, чем мы, чем вы, чем весь цивилизованный мир. И это государство начало широкомасштабное вторжение. Оно разрушает наши города и убивает наших людей,

– подчеркнул президент Украины.

Именно поэтому Владимир Зеленский призвал Австралию продолжить давление на страну-агрессора, в частности, ввести дополнительные пошлины на товары из России. Следует также исключить возможность Кремля обходить санкции.

Интересно! Правительство Австралии приняло решение повысить пошлину на импорт всей продукции из Российской Федерации и Беларуси на 35%.

Украинский лидер констатировал, что если бы мир наказал Россию за атаку на Украину в 2014 году, широкомасштабного вторжения в 2022 году не было бы. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что Украине нужно иметь все, что нужно на поле боя. Он призвал Австралию помочь в этом вопросе.

"Мир должен исправлять ошибки и изменить международные механизмы безопасности", – сказал он.

Также президент призвал Австралию присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. К примеру, такого города как Херсон.