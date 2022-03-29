Глава государства заявил, что Россия уже выпустила более 1000 ракет по территории Украины за чуть больше месяца. Он также упомянул об обстреле Николаева. Пока известно о 7 жертвах.

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Обращение Зеленского к парламенту Дании

Президент Украины заявил, что более 10 миллионов человек покинули свои дома, почти 4 миллиона из них уехали за границу. Зеленский подчеркнул, что вместе с переселенцами в Европе и западных регионах Украины есть дети.

Дети, которых просто подбирали по дороге возле трупов их родителей,

– сказал лидер Украины.

Зеленский также подчеркнул, что оккупанты убивали даже тех людей, которые просто пытались спасти свои жизни.

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