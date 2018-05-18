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Владимир Гройсман пообещал сделать прививки от кори перед камерами

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / politeka

Сейчас в Украине достаточно вакцин, чтобы максимально провести вакцинацию. А вспышки кори – это последствия того, что украинцы долго не вакцинировались так, как это было нужно делать.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

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"Прививки делают раз в 5 лет. В первый год жизни, а потом когда ребенку 6 лет. Так вот, хочу отметить, все то, что мы сегодня пожинаем – это то, чего не было 6 лет назад. А тогда никто никого не прививал и никто об этом не думал. И поэтому мы имеем такие вспышки", – сказал Гройсман.

Премьер-министр заверил, что чтобы подтвердить безопасность вакцинации, он лично перед камерами сделает прививки.

И я первым буду делать эту вакцинацию перед телевидением, чтобы никто этого не боялся, потому что это нормальная защита жизни и здоровья украинских граждан,
– отметил глава правительства.

"Поэтому давайте не будем спихивать это на Минздрав, а давайте вносить перемены в законодательство, чтобы сделать прививку обязательной. Но сделать так, что первым прививки проходит премьер-министр и народные депутаты, чтобы люди знали, что это безопасно", – подытожил Гройсман.

В Минздраве отмечают, что на прошлой неделе корью заболели 1400 человек, из них 756 – дети.

Теги: Новости политики Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа Корь Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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